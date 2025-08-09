Originario de Mesoamérica, el aguacate destaca por su sabor, versatilidad y alto valor nutritivo. Expertos de Harvard explican sus beneficios para la salud, las vitaminas que contiene y cuántas calorías aporta.

El aguacate, originario del centro de México y zonas altas de Guatemala, es uno de los alimentos más nutritivos del mundo. Su sabor y textura lo convierten en un ingrediente ideal para preparar tacos, sopas, cremas, salsas y diversos guisados.

Además de su valor culinario, es reconocido por sus beneficios para la salud. De acuerdo con The Nutrition Source de Harvard, el aguacate es una fuente importante de fibra, grasas saludables y vitaminas esenciales.

Reduce el colesterol

Regula la presión arterial

Favorece un ritmo cardíaco estable

Índice glucémico bajo, evitando picos de glucosa

Menor riesgo de degeneración macular y cataratas

Actúa como prebiótico, favoreciendo la salud intestinal

Hidrata la piel gracias a su contenido de aceites y vitamina E

Vitaminas y minerales presentes en el aguacate

Vitaminas B, C, E y K

Folato

Potasio

Magnesio

Valor nutricional y calorías

Según Harvard, un aguacate mediano (aprox. 240 calorías) contiene:

13 g de carbohidratos

3 g de proteínas

22 g de grasas totales (15 g monoinsaturadas, 4 g poliinsaturadas, 3 g saturadas)

10 g de fibra

11 mg de sodio

0 mg de colesterol

¿Fruta o verdura?

Aunque muchos lo consideran una verdura por su uso en platillos salados, botánicamente el aguacate es una fruta, ya que crece a partir de una flor y contiene una semilla en su interior.