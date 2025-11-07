Durante el encuentro de alto nivel se suscribieron convenios en materia de cooperación científica, académica, cultural, diplomática y de relaciones en general.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo (CSP), y su homólogo francés Emmanuel Macron, sostuvieron un encuentro en Palacio Nacional donde afianzaron las relaciones bilaterales entre ambos países.

Tras su arribo al Palacio Nacional, el primer ministro francés así como la presidenta Sheinbaum tuvieron una reunión privada para después tener un diálogo más amplio entre la comitiva francesa y la mexicana en el Salón de Embajadores.

Ambos jefes de Estado encabezaron la Reunión México-Francia en el Salón de Tesorería, donde se destacó la firma de convenios en materia de cooperación científica, académica, cultural, diplomática y de relaciones en general.

El representante francés Emmanuel Macron se comprometió a llevar adelante iniciativas comunes multilaterales como la del encuadre que debe existir para el derecho de veto, en caso de crímenes de masa así como la lucha contra el cambio climático.

“ Debemos acelerar nuestra adaptación para hacer frente a los efectos devastadores de los fenómenos climáticos” , señaló.

Macron reiteró acciones en favor de la protección de las aguas de altamar y la biodiversidad. Sobre igualdad de género, se logró suscribir un memorándum que tiene como objetivo primordial reforzar la promoción de la política exterior feminista, mediante acciones conjuntas que contribuyan a consolidar y avanzar la igualdad de género.

En materia económica, destacó la presencia de 700 empresas francesas en el país, generando 180 mil empleos directos y 700 mil empleos indirectos.

“Nuestras empresas continuarán invirtiendo y creando empleos en México, en particular en los sectores erigidos como una prioridad en el Plan México, es decir: la energía; los transportes, en particular, el ferroviario y el aeronáutico; la economía circular; la transición justa; la salud y la innovación” , aseguró.

En cultura, ambos mandatarios instruyeron a sus respectivos secretarios de poner en marcha un grupo de trabajo, el cual ha hecho varias propuestas, en las que se encuentra la presentación del Códice Azcatitlan en México, con motivo de las ceremonias del bicentenario, en las condiciones que serán discutidas por el Grupo de Trabajo Franco-Mexicano sobre la Cooperación Patrimonial.

“ Esto tiene lugar en un marco más amplio de exposiciones, de intercambios, de programas de cooperación que deben crear nuevas oportunidades de cooperación científica, de intercambios de proyectos, y se inscribe en nuestras relaciones” , declaró.

Renovación de Tratado Comercial

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó las reuniones sostenidas como “fructíferas” , al tiempo que recordó que el próximo año se renovarán el tratado comercial con Europa.

“Como ustedes saben, el próximo año renovamos el Tratado Comercial con Europa, mientras se cumplen también 200 años de la relación diplomática México-Francia, que brindará mucha oportunidad de cooperación económica entre nuestras naciones” , señaló.

Sheinbaum dijo que en la relación bilateral también se fortalece el Consejo Estratégico Franco-Mexicano de Desarrollo Económico para ampliar inversiones, comercio y la complementariedad económica de nuestros países.