El conductor Adrián Marcelo apoyó con 30 mil pesos a una seguidora que pidió ayuda para comprar un auto usado y transportar a sus hijos.

El conductor regiomontano Adrián Marcelo se convirtió en tendencia tras transferir 30 mil pesos a una fan identificada como Roxanna, quien le pidió apoyo económico a través de la red social X para poder comprar un auto usado y trasladar a sus tres hijos.

La petición fue publicada el 17 de septiembre:

“Holis @adrianm10, me ayudarías a comprar un carrito usado, para ya no andar con mis 3 niños caminando en el sol y la lluvia”, escribió la seguidora.

Marcelo respondió con un breve: “pásame tu cuenta”, gesto que generó reacciones inmediatas en redes.

La acción dividió comentarios entre usuarios que celebraron su generosidad y quienes cuestionaron el que la mujer pidiera dinero de forma pública.

“Eres un ejemplo de que siempre hay que ayudar”, señaló un usuario, mientras que otros criticaron: “Ponte a chambear mejor wey y deja de reproducirte sin tener estabilidad económica”.

De acuerdo con seguidores, Roxanna mostró apoyo constante a Adrián Marcelo durante su participación en La Casa de los Famosos México 2, en especial en los conflictos con la actriz Gala Montes. Esto, según algunos comentarios, explicaría la decisión del conductor de ayudarla.

Hasta el momento, el mensaje original de Roxanna fue eliminado de X, aunque varios usuarios confirmaron que la transferencia de 30 mil pesos sí se realizó. El caso continúa generando debate en redes sobre el papel de los influencers y la exposición pública de quienes solicitan apoyo económico.