Durante el funeral, el padre descubrió que su hija había sido sometida a implantes de senos sin su aprobación.

Una adolescente de 14 años murió el pasado 20 de septiembre en la Clínica Santa María, en Durango, tras haberse sometido a una cirugía de implantes de senos. En un inicio, la madre informó al padre que la causa del fallecimiento había sido una enfermedad respiratoria, versión que también presentaron ante el Ministerio Público.

Sin embargo, durante el funeral, el padre notó signos de una intervención quirúrgica en el cuerpo de su hija.

"Pasa mi niña, en ese momento le veo en un costado de su brazo, como ropita quirúrgica, de la que usan para las operaciones, en ese momento no dije nada", relató el padre, Carlos Said Arellano.

El testimonio del padre

Arellano explicó que fueron los propios familiares quienes le confirmaron que la joven había cambiado físicamente.

En el funeral me comentan familiares que tenía pechos más grandes de los que ella tenía y le comento a la mamá, me dice que no es cierto, que ella no sabía nada. Por la noche le pido a la mamá que se saliera ella de la sala para platicar yo con la niña, para despedirme de ella, por alguna razón no quería, ya la logré convencer con toda su familia, se salieron todos, nos quedamos dentro mi hermana, mi cuñada, mi mamá y yo, hicieron una auscultación de mi niña y efectivamente: tenía implantes en los senos. Tenemos fotografías de los implantes, de las cicatrices, inmediatamente pedimos que le hagan una necropsia Carlos Said Arellano

Padre de la víctima

De acuerdo con el padre, el médico que realizó la operación es la actual pareja de la madre, Paloma Yazmín, por lo que presentó una denuncia ante la Fiscalía y pidió una investigación.

La versión de la Fiscalía

La fiscal general de Durango, Yadira de la Garza Fragoso, confirmó que la muerte ocurrió el 20 de septiembre y señaló que en un primer momento ambos padres aceptaron no pedir la necropsia, confiando en el certificado de defunción emitido por el hospital, que señalaba como causa un edema cerebral derivado de una enfermedad respiratoria.

El día 21 de septiembre se presenta ante la Fiscalía el padre de la adolescente manifestando que quería presentar una denuncia de hechos y que se le realizara el protocolo de necropsia a la adolescente, toda vez que se había enterado y había constatado que la menor había sido sometida a cirugía estética sin consentimiento de él. Esto es una cirugía de mama y que él y su familia lo habían constatado en la misma funeraria y querían que se procediera conforme a derecho Yadira de la Garza Fragoso

fiscal general de Durango

La necropsia determinó que la adolescente murió a causa de un edema cerebral y complicaciones pulmonares. Sin embargo, el caso fue turnado al área de Patología, que en un plazo de 10 a 20 días emitirá un dictamen más preciso.

Posibles delitos

La Fiscal adelantó que se investigan varias líneas de responsabilidad tanto de la madre como del médico que realizó la cirugía.

"Estamos investigando una probable omisión de cuidados por parte de la madre, un tipo penal contemplado en nuestro código, el poner en situaciones riesgosas a una menor de edad que estaba bajo su cuidado y su custodia", explicó.

"También el médico, revisar si hubo una mala praxis en la cirugía que se le realizó a la adolescente, podría haber un delito de homicidio culposo, y probablemente una responsabilidad médico-profesional".



