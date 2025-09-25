El asunto se turnó a la ponencia de Aguilar Ortiz, que deberá elaborar un proyecto de sentencia para someterlo a discusión en el pleno.

Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), admitió un recurso de revisión que Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, presentó contra la sentencia del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa que le ordena el pago de dos mil millones de pesos en impuestos al SAT.

El asunto se turnó a la ponencia de Aguilar Ortiz, que deberá elaborar un proyecto de sentencia para someterlo a discusión en el pleno.

"PRIMERO. Se admite el presente recurso de revisión.

SEGUNDO. Requiérase, a través del citado MINTERSCJN, a la Presidencia del Tribunal Colegiado del conocimiento, y a la autoridad responsable para que, de tenerlos bajo su resguardo, envíen los autos del juicio de amparo directo 754/2023, así como del juicio de nulidad 15614/20-17-10-7/782/22-PL-01-04 [03]" , reportó la presidencia de la Corte.

En junio pasado, magistrados del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa ordenaron a Grupo Elektra el pago de alrededor de dos mil millones de pesos por concepto de impuestos, en un caso que data de 13 años.

Según la sentencia del Tribunal Colegiado, la empresa omitió el pago del Impuesto sobre la Renta, debido a que no sumó a la utilidad fiscal consolidada en la declaración del ejercicio fiscal de 2013, las pérdidas por enajenación de acciones pendientes de disminuir al momento de la desconsolidación.