La marca internacional Adidas ofreció disculpas públicas en Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, tras la polémica por el modelo “Oaxaca Slip On”, acusado de apropiación cultural.

Este 21 de agosto, la compañía Adidas realizó una conferencia de prensa en Villa Hidalgo Yalalag, Oaxaca, para disculparse públicamente tras la controversia generada por el lanzamiento del modelo “Oaxaca Slip On”, señalado de apropiarse de diseños tradicionales indígenas.

La directora legal y de cumplimiento de la empresa, Karen González, leyó un comunicado en el que reconoció que el calzado se desarrolló inspirado en un diseño originario del pueblo zapoteca. “Reconocemos el enojo que causamos y ofrecemos una disculpa pública. Nos comprometemos a no tomar decisiones sin la orientación de los pueblos originarios”, afirmó.

El evento contó con la presencia del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, autoridades municipales y artesanos locales, quienes exigieron frenar la promoción del producto y reconocer su procedencia cultural.

El presidente municipal de Yalalag, Erick Ignacio Fabián, agradeció la disposición de la marca a dialogar y destacó que la tradición de fabricar huaraches en la comunidad inició en 1890 con 35 familias, y hoy se mantiene con 85 artesanos especializados.

“Este acuerdo simboliza respeto a nuestra riqueza cultural y protege el legado artesanal que hemos preservado por generaciones”, señaló.

Tras el diálogo, ambas partes firmaron un acuerdo que contempla la reparación de daños ocasionados y la colaboración futura con la comunidad para resguardar la identidad cultural zapoteca.

Durante el acto también se rindió homenaje a las familias que han mantenido vivo el oficio artesanal, considerado parte esencial del patrimonio de Villa Hidalgo Yalalag.



