Iniciativa sobre GN será legal, no inconstitucional, aseguró Augusto López

El secretario de gobernación, Adán Augusto López, dio a conocer que el próximo 1 de Septiembre, López Obrador enviará iniciativa referente a la Guardia Nacional y a Seguridad Púlica.

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el próximo 1 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador enviará una iniciativa preferente en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, la cual adelantó, no será constitucional, sino legal.

Se trata, dijo, de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de la Guardia Nacional, a la Ley del Ejército Mexicano, y a la Ley de Ascensos a las Fuerzas Armadas de México "para garantizar que ese eje del proyecto de transformación de este país, que es dotar a México de una institución que sea efectiva en los tiempos tan difíciles que enfrentamos, sea capaz de garantizar la seguridad de las personas y bienes de todos los ciudadanos"

Durante la reunión plenaria de Morena, el secretario reconoció que en torno a esa propuesta "no va a ser fácil el debate".

"Porque desde luego quienes no comparten este proyecto transformador, lo primero que van a decir es "van a la militarización del país", nada tan alejado de ello, no es eso el objeto de la iniciativa del Presidente de la República, si ese fuese el objeto, pues en la pasada legislatura se pudo haber propuesto y se hubiera obtenido", señaló. El titular de la Segob, sostuvo que el propósito es dotar a este país de un cuerpo profesional "que sea capaz de garantizar la seguridad a todas y todos". Sin ofrecer los detalles de la propuesta, aseguró que el ejército mexicano, como el país, ha evolucionado.

"El Ejército que hoy tenemos ya no es el de la oscura noche de Tlatelolco, este es un ejército profesional que respeta sobre todos los derechos humanos, basta revisar el índice de las acciones del ejército mexicano para comprobar que no mentimos", declaró. Adán Augusto López consideró que México ha pasado por muchas etapas en las que se ha demostrado que no fueron capaces de manejar el tema de la seguridad.

"Si me preguntan por qué el ejército tiene que estar con la Guardia Nacional, yo les diría simplemente porque no hay una institución tan profesional, tan honesta y tan transparente, como el ejército". Sostuvo que en el futuro, sí vendrá una reforma constitucional en la materia, pero en una primera etapa, la reforma será legal para ir consolidando a la Guardia Nacional en México. Recordó que al ser reforma legal, la mayoría de Morena y aliados podrán aprobarla sin obstáculos. "Yo ya sé que dicen que la moratoria legislativa y toda clase de cosas, pero bueno, eso es nada más el discurso de las minorías, cuando hay una mayoría cohesionada política y profesionalmente preparada como la que ustedes integran pues allá ellos, que se queden con su moratoria, nosotros todos los días tenemos que seguir trabajando para que se consolide la transformación de este país", concluyó.

"¡Presidente, Presidente!" reciben a Adán Augusto López

Al grito de "Presidente", "Presidente", fue recibido el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados. Lo anterior al interior del auditorio Aurora del recinto legislativo de San Lázaro, mientras el presidenciable caminaba al estado para ofrecer un mensaje inaugural.

"Preeeesidente" "Preeeesidente", le gritaron a Agusto López las y los diputados de Morena. En respuesta, el secretario cuestionó: "¿No habíamos quedado que eso no porque todavía no son los tiempos?".

Inmediatamente saludó a los asistentes, comenzando por el coordinador del partido, Ignacio Mier, al tiempo que fue interrumpido por los legisladores guindas, quienes ahora, gritaron a Mier: "Goooobernador" "goooobernador".