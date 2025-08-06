El gobierno de Oaxaca y autoridades locales acusaron a Adidas y al diseñador Willy Chavarría de apropiarse sin autorización del diseño tradicional de huaraches originarios de Villa Hidalgo Yalalag.

El gobierno de Oaxaca anunció este martes que interpondrá una denuncia por plagio contra el diseñador Willy Chavarría y la empresa Adidas, tras la presentación del modelo de sandalias 'Oaxaca Slip On', al que acusan de apropiarse indebidamente de un diseño tradicional originario de la comunidad de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte del estado.

Willy Chavarría lanza un “tenis-huarache” en colaboración con Adidas Originals: se llaman “Oaxaca Slip On” y están hechos en China. pic.twitter.com/WD6FfYIkuw — MELODRAMA ? (@melodramamx) August 4, 2025

Durante una conferencia de prensa, el gobernador Salomón Jara Cruz aseguró que el calzado lanzado por la marca alemana es un "modelo de huarache reinterpretado", pero propio del pueblo de Yalalag, y expresó su intención de iniciar un proceso legal en colaboración con los artesanos de la comunidad.

"El huarache es de Yalalag. Vamos a pedirle también a nuestros hermanos yalaltecos que trabajemos juntos para poder meterle una denuncia al artista" , declaró Jara al mostrar imágenes del calzado, elaborado en cuero con un tejido clásico similar al de los huaraches tradicionales oaxaqueños.

El modelo fue diseñado por Willy Chavarría, de origen mexicano, como parte de una colaboración con Adidas. Aunque no se había hecho público previamente el diseño original de los artesanos de Yalalag, autoridades estatales sostienen que hay similitudes notables en el material, la estética y el estilo del calzado.

La controversia también fue abordada por el diputado local Isaías Carranza, representante del distrito 09 con cabecera en Ixtlán de Juárez, quien acusó a la marca y al diseñador de apropiación cultural. A través de redes sociales, Carranza hizo un llamado a cerrar filas ante los abusos de empresas transnacionales que lucran con las artesanías indígenas sin consentimiento.

"La adopción de elementos culturales de nuestros pueblos originarios con fines comerciales sin consentimiento libre, previo e informado, constituye una violación a sus derechos colectivos" , señaló el legislador zapoteco, quien exigió la suspensión inmediata de la venta del modelo, un proceso de diálogo con la comunidad de Yalalag y el reconocimiento público del origen cultural del diseño.

Por su parte, la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca calificó el uso del diseño como una transgresión a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Diversos usuarios en redes sociales también manifestaron su inconformidad por lo que consideran un plagio. Comentarios como "Una vergüenza apropiarse del trabajo y esmero de artesanos del estado" y "No, tú no hiciste esto Willy", se multiplicaron tras la difusión del modelo de calzado.

Este caso se suma a una serie de señalamientos similares en años recientes. Marcas como Modatelas, Ralph Lauren, Zara y Shein han sido acusadas previamente de utilizar sin autorización elementos del arte textil y diseños tradicionales de comunidades indígenas mexicanas.

Willy Chavarria unveils his upcoming adidas Chavarria Oaxaca Slip On silhouette pic.twitter.com/d4v642h4re — Nice Kicks (@nicekicks) August 4, 2025

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS