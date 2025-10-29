Sader cerró un acuerdo con líderes de productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán para apuntalar precio, crédito y seguros, y crear un sistema de ordenamiento y comercialización del maíz.

Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, informó que se alcanzó un acuerdo con líderes locales de productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, tras varias semanas de coordinación con las y los gobernadores de esas entidades.

Según el funcionario, el entendimiento responde a un contexto de alta disponibilidad mundial de maíz que presiona los precios de cosecha y genera incertidumbre en los ingresos del campo.

La minuta, firmada por la gran mayoría de representantes presentes, establece un paquete combinado de apoyo al precio, acceso a financiamiento y cobertura de riesgos, además de un mecanismo para ordenar la comercialización.

En materia de ingresos, Federación y estados sumarán recursos para garantizar un pago de referencia de 950 pesos por tonelada a productores de la región del Bajío, con una meta de cobertura de 1 millón 410 mil toneladas y límite de hasta 200 toneladas por productor.

En financiamiento, el programa Crédito Cosechando Soberanía ampliará su cobertura —antes limitada a derechohabientes de programas del Bienestar— para incluir a pequeños y medianos productores de maíz, con una tasa de 8.5% anual.

Todos los beneficiarios contarán con un seguro agropecuario contra sequías, inundaciones y plagas, con el objetivo de evitar endeudamiento ante eventos climáticos o sanitarios.

Berdegué subrayó que el componente “más fundamental” será la eliminación de la incertidumbre en el proceso de venta. De acuerdo con el titular de Sader, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum se creará el Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del Maíz, que definirá precios de referencia y promoverá acuerdos de compraventa directa entre productores y compradores industriales bajo reglas claras y verificables.