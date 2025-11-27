El acuerdo incluye la eliminación de apartados retroactivos y establece condiciones para transmisión de títulos de concesión.

Un respiro obtuvo el sector agrícola del país tras alcanzar un acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para modificar los puntos más polémicos de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que originalmente planteaba prohibir las transferencias de concesiones y condicionar sus renovaciones a criterios de disponibilidad, informaron dirigentes del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

Arturo González, vicepresidente de los consejos estatales del organismo, explicó que después de varias semanas de diálogo con la autoridad federal se pactó retirar esas dos disposiciones que habían generado preocupación entre productores de todo el país.

Asimismo, señaló que, como parte de los consensos alcanzados, el CNA también acordó con los agricultores eliminar apartados del proyecto legislativo que podrían interpretarse como retroactivos.

González indicó que el sector permanece a la espera de que Conagua incorpore los acuerdos al dictamen que será presentado al Congreso. En cuanto a la transmisión de títulos de concesión, explicó que solo se permitiría en tres supuestos: cuando la tierra se venda a un nuevo propietario, en casos de herencia o derechos sucesorios y en situaciones derivadas de modificaciones legales en empresas, como fusiones o escisiones.

La reforma fue cuestionada desde el 27 de octubre, cuando especialistas del CNA, la International Water Foundation, el Consejo Consultivo del Agua y el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas alertaron que las modificaciones impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum podrían poner en riesgo la autosuficiencia agroalimentaria del país.