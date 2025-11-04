Roberto Carlos “N”, conocido en redes sociales como El Custodio, alegó legítima defensa en una transmisión: “Tuve que defenderme”

Roberto Carlos “N”, conocido en redes sociales como “El Custodio”, es buscado por autoridades mexiquenses tras presuntamente asesinar a tres personas —dos hombres y una mujer— y herir a una más la noche del lunes en el fraccionamiento Real del Valle, municipio de Acolman, en Estado de México.

El hombre, ex policía auxiliar y creador de contenido en YouTube, publicó un video poco después del ataque donde admitió haber disparado contra sus vecinos, a quienes acusó de querer despojarlo de su vivienda y amenazarlo de muerte.

“Tuve que defenderme”: el mensaje que difundió

En la grabación, difundida en sus redes sociales, El Custodio aparece con un arma en la mano y se identifica:

“Hola, mi nombre es Roberto Carlos, El Custodio, en Youtube. Tuve que defenderme ya que estás personas eran invasoras de casa y amenazaban con matarme, e invadir mi casa, ya desde hace años me tenían en esa situación, tuve que aplicar legítima defensa, lo lamento pero tuvo que ser así, esto es lo que pasa por gente invasora." , expresó.

El mensaje fue interpretado por las autoridades como una justificación de los hechos, mientras los videos captados por vecinos muestran al agresor realizando múltiples detonaciones de arma de fuego durante la noche.

??YOUTUBER ASESINA A 3 PRESUNTOS INVASORES DE VIVIENDAS #ACOLMAN??



Un sujetos identificado como Roberto Carlos alias el “Custodio” creador de contenido en redes sociales desató una balacera en el fraccionamiento Real del Valle municipio de #Acolman #Edomex.



El saldo es de tres… pic.twitter.com/87P97Mx2WL — FERNANDO CRUZ PERIODISTA (@FernandoCruzFr7) November 4, 2025

Escena del crimen

Vecinos del Circuito Valle de Umán, en el fraccionamiento Rinconada del Valle, reportaron a la policía haber escuchado al menos una decena de disparos alrededor de la medianoche.

Cuando los elementos municipales arribaron, hallaron afuera del domicilio de El Custodio los cuerpos de tres personas sin vida —dos hombres y una mujer—, una de ellas con un cuchillo entre sus pertenencias.

Paramédicos confirmaron los decesos y la zona fue acordonada por policías municipales y estatales. Agentes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron la carpeta de investigación correspondiente.

Huyó del lugar tras enfrentarse con policías

De acuerdo con los primeros reportes, cuando los agentes intentaron ingresar al domicilio, el agresor todavía realizaba disparos desde el interior para evitar su captura. Finalmente logró huir, aunque testigos señalaron que algunos vecinos intentaron detenerlo sin éxito.

Hasta el momento, El Custodio permanece prófugo, pero las autoridades confirmaron que ya fue plenamente identificado y se encuentra bajo búsqueda. La FGJEM desplegó un operativo en distintas zonas del Valle de México para localizar al sospechoso, quien habría huido con el arma utilizada en el crimen.

Las autoridades analizan los videos publicados en sus redes sociales y los registros de cámaras de seguridad del fraccionamiento para rastrear su paradero.