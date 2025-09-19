Un incendio en la refinería de Salina Cruz y un accidente en Cosoleacaque, Veracruz, se registraron en las últimas horas; cinco trabajadores resultaron lesionados.

En menos de 24 horas, Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrentó dos incidentes en distintas instalaciones del país.

El primero ocurrió este jueves en el Complejo Petroquímico Cosoleacaque, Veracruz, donde al menos cinco trabajadores resultaron heridos durante maniobras de arranque en la Planta 7.

De acuerdo con reportes extraoficiales, los obreros abrieron una brida de vapor sin conocer su contenido, lo que provocó una fuga que los alcanzó y les causó quemaduras. Los lesionados fueron trasladados al Hospital Regional de Pemex en Minatitlán, donde uno de ellos permanece en estado de gravedad.

Los trabajadores afectados fueron identificados como Daniel Ramos Hernández, Julio Hernández López, José María Valdez, Roberto Ramírez Ramos y Luis Enrique Azamar, pertenecientes a las secciones 10 y 11 del sindicato petrolero. Hasta ahora, Pemex no ha emitido un posicionamiento oficial.

Se reporta una fuga de vapor al interior del complejo petroquímico Cosoleacaque, de Pemex; cinco personas se encuentras heridas. #Informa con @JoseCardenas1 pic.twitter.com/YxW00XUPGb — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) September 20, 2025

En tanto, la madrugada de este viernes se registró un incendio en la refinería Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oaxaca. El siniestro se originó en la planta primaria 1, presuntamente a causa de un cortocircuito en los tableros de los deshollinadores.

El fuego se propagó debido a material regado en la zona, pero brigadas contraincendio lograron controlarlo sin que se extendiera a otras áreas de la refinería. No se reportaron víctimas, aunque sí daños materiales en equipo e infraestructura.

Personal técnico realiza inspecciones para determinar la magnitud de las afectaciones. Este hecho se suma a otros incidentes registrados en la refinería en los últimos años, incluido un conato de incendio en junio pasado.

Te puede interesar Departamento de Justicia de EU investiga a ex funcionarios de PEMEX

De forma paralela, el Gabinete de Seguridad federal informó este viernes sobre la localización de una toma clandestina en Matías Romero, Oaxaca, dentro de instalaciones de Pemex. En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina y Seguridad Física de la empresa, quienes aseguraron un arma corta, cartuchos y una pipa con capacidad de 31 mil 500 litros.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS