La unidad de turismo, que viajaba de Uruapan a Tlalpujahua, se accidentó en Tiripetío. Equipos de emergencia trabajan en el rescate de las víctimas, mientras la Fiscalía investiga las causas.

Una mañana de tragedia se vivió este sábado en Michoacán luego de que un autobús de pasajeros volcara violentamente en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Tiripetío.

El siniestro ha dejado un saldo preliminar de al menos 10 personas fallecidas y alrededor de 20 heridas, movilizando a todos los cuerpos de emergencia de la región.

La unidad de viajes turísticos, que cubría la ruta desde el municipio de Uruapan con destino a Tlalpujahua, perdió el control y terminó volcada y severamente dañada sobre la cinta asfáltica.

La magnitud del accidente fue tal que varios pasajeros quedaron atrapados entre los fierros retorcidos, lo que complicó enormemente las labores de rescate. Paramédicos, bomberos, elementos de la Guardia Civil y Protección Civil se trasladaron de inmediato al lugar para auxiliar a los lesionados. Las víctimas están siendo trasladadas a hospitales en Morelia y algunas han recibido atención médica inicial en la misma zona del percance.

Investigación Abierta

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) ha desplegado personal especializado para iniciar las investigaciones que permitan esclarecer la dinámica del accidente y deslindar responsabilidades penales.

Las diligencias se centran en:

El levantamiento de los cuerpos de las víctimas mortales

La recolección de pruebas mecánicas en el lugar

en el lugar La revisión exhaustiva de la bitácora de viaje del conductor

del conductor La verificación de posibles fallas mecánicas del vehículo

Hasta el momento, la Fiscalía no ha confirmado si la causa del accidente fue el exceso de velocidad, alguna falla en el autobús o las condiciones de la carretera.

Vía Cerrada

Debido a los trabajos de rescate y la recolección de pruebas, la carretera Morelia–Pátzcuaro permanece totalmente cerrada a la circulación. Las autoridades han emitido un llamado urgente a los conductores para tomar rutas alternas y evitar la zona, con el fin de no interferir en las labores de emergencia y periciales.

Se espera que en las próximas horas la empresa responsable del autobús emita un posicionamiento oficial sobre el siniestro y detalle el tipo de apoyo y compensación que ofrecerá a las familias de los afectados. La identidad de las víctimas sigue sin ser revelada de manera oficial, en espera de la notificación a sus familiares.