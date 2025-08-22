Un autobús que regresaba de las Cataratas del Niágara a Nueva York volcó en la autopista I-90. La policía confirmó múltiples muertes y heridos, mientras continúan las labores de emergencia.

Un grave accidente de autobús turístico ocurrido este viernes en la autopista I-90, cerca de Pembroke, a unos 40 kilómetros al este de Buffalo, dejó varias personas muertas y heridas, confirmaron autoridades estatales.

El autobús regresaba a la ciudad de Nueva York tras un recorrido por las Cataratas del Niágara cuando se salió de la carretera y volcó.

El agente James O'Callahan, portavoz de la Policía del Estado de Nueva York, declaró a medios estadounidenses que “en este momento, tenemos múltiples muertes, múltiples heridos”.

Fotografías tomadas por transeúntes muestran el vehículo volcado a un costado de la vía, con ventanas destrozadas y pertenencias regadas en el pavimento.

"Había vidrios y pertenencias por toda la calle. Las ventanas estaban destrozadas”, relató Powell Stephens, de Medina, a The Buffalo News, tras pasar por el lugar.

Respuesta de emergencia

Ambulancias y helicópteros médicos trasladaron a los heridos a hospitales de la región. Aún no se han revelado cifras oficiales de víctimas ni las causas del siniestro.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó a través de su cuenta en X que fue notificada sobre el “trágico accidente de autobús turístico” y que su oficina trabaja junto a la policía estatal y autoridades locales para atender la emergencia.



