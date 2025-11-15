Cientos de personas marcharon este sábado sobre Paseo de la Reforma, rumbo al Zócalo capitalino, como parte de la movilización.

Miles de manifestantes avanzan este sábado sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo capitalino, en la marcha convocada por el colectivo Generación Z. Entre ellos destaca la presencia de doña Raquel Ceja, de 89años y abuela del alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, quien participa en silla de ruedas y exige justicia por el homicidio del funcionario.

Los contingentes avanzan entre gritos como “Carlos Manzo, héroe de México” y “Sombrerazos sí, abrazos no”. Muchas personas asisten vestidas de blanco, portando sombreros similares a los usados por el alcalde y ondeando banderas de México, algunas en blanco y negro o con una calavera sonriente inspirada en One Piece , símbolo adoptado por la Generación Z como estandarte.

Los organizadores señalaron que el objetivo principal es exigir acciones contra la violencia y la inseguridad, además de visibilizar el hartazgo social y la demanda de un México “más justo, seguro y libre de corrupción”. Se prevé que la manifestación concluya con la lectura de un posicionamiento general frente al Palacio Nacional.

Durante el trayecto, decenas de policías antimotines acompañaron a los contingentes desde los costados para mantener el orden.

Llegada al Zócalo

Cerca del mediodía, los grupos llegaron al Zócalo capitalino. En ese punto, algunos manifestantes encapuchados comenzaron a escalar las vallas metálicas colocadas alrededor del Palacio Nacional.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó previo a la marcha que estas estructuras “no son nuevas” y que suelen usarse en movilizaciones similares para controlar el flujo de personas y evitar aglomeraciones.

Por instrucciones de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el C5 desplegó un operativo especial de supervisión, que incluye 257 cámaras, 46 botones de auxilio y 50 altavoces a lo largo del recorrido, con el fin de agilizar la vialidad y garantizar la seguridad de los asistentes.