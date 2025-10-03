La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que 78 policías hospitalizados tras los hechos violentos en la marcha del 2 de octubre recibieron el alta médica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) informó este viernes que 78 policías que habían sido hospitalizados tras los hechos violentos ocurridos durante la marcha del 2 de octubre ya fueron dados de alta.

De acuerdo con el reporte oficial, un total de 94 policías fueron trasladados a distintas clínicas el jueves para recibir atención médica especializada.

Policías aún hospitalizados

La SSC detalló que 16 elementos continúan internados en diferentes hospitales bajo observación médica. Tres de ellos permanecen en estado delicado, por lo que requerirán una estancia hospitalaria mayor debido a los tratamientos que reciben.

La dependencia capitalina aseguró que dará seguimiento al estado de salud de los oficiales lesionados y reiteró que se mantiene la atención médica necesaria para su recuperación.