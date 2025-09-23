Su papá los reportó como desaparecidos antes de que fueran localizados en Jojutla, Morelos.

Cuatro menores de edad reportados como desaparecidos en Acapulco, Guerrero, fueron localizados en el municipio de Jojutla, Morelos, gracias a un operativo conjunto de autoridades federales y estatales, informó este lunes el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

La búsqueda se activó luego de que circulara en redes sociales la denuncia sobre su desaparición. La Fiscalía de Guerrero abrió una carpeta de investigación y, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y Fiscalía General de la República, desplegó recorridos en la zona donde los niños habían sido vistos por última vez.





Una huida motivada por presunto maltrato

De acuerdo con versiones de sus familiares, los niños de 13, 12, 10 y 8 años dejaron su hogar en la colonia La Testaruda el 17 de septiembre tras presuntos actos de maltrato de su padre, Genaro "N", de 62 años. Los menores viajaron con la intención de buscar a su abuelita materna, quien reside en Jojutla, Morelos.

Su travesía comenzó al dirigirse hacia la carretera federal, donde pedían “raid” para continuar el trayecto hacia Morelos. Por la noche, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas de la Zona Sur Poniente comunicó a oficinas centrales la presencia de los cuatro menores en sus instalaciones.





Localización y atención inmediata

Una persona mayor, presuntamente su abuelita, los presentó ante el Ministerio Público. Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal los trasladaron a la sede de la Fiscalía General del Estado para realizar la certificación médica.

El fiscal general Edgar Maldonado precisó que los menores fueron encontrados en el poblado de Galeana, en Jojutla. Tras la localización, fueron certificados en buen estado de salud y entregados a las autoridades de Guerrero para su retorno seguro al núcleo familiar.

“Lo importante es que están en buen estado de salud y que fueron localizados sin ser víctimas de delito”, dijo el fiscal general Edgar Maldonado respecto al hallazgo de los cuatro infantes —dos niñas y dos niños—.

Con la colaboración de la Fiscalía de Morelos, los niños quedaron bajo resguardo de las autoridades mientras se realizan las diligencias correspondientes para ponerlos a disposición del Ministerio Público especializado en desaparición forzada y búsqueda de personas desaparecidas en Guerrero.