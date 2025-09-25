La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, hasta el 24 de septiembre, Estados Unidos ha repatriado a 108 mil mexicanos bajo la administración de Donald Trump, con base en cartas de repatriación del Instituto Nacional de Migración.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este jueves que, hasta el 24 de septiembre, 108 mil 313 mexicanos han sido repatriados desde Estados Unidos en la administración de Donald Trump.

La mandataria explicó que la cifra proviene de la carta de repatriación, documento controlado por el Instituto Nacional de Migración (INM) que acredita formalmente cada retorno.

“Sabemos cuántos repatriados hay en el país porque la carta de repatriación está muy controlada por el Instituto de Migración”, señaló en la conferencia matutina.

Te puede interesar Protección Civil alerta por calor extremo y tormentas en Sonora este jueves

En Palacio Nacional se presentó una gráfica con los datos oficiales de repatriación en distintas administraciones de Estados Unidos:

George H. W. Bush: 2.6 millones

Bill Clinton: 7.4 millones

George W. Bush: 4.6 millones

Barack Obama: 2.8 millones

Donald Trump (primer mandato): 766 mil

Joe Biden: 891 mil 503

Donald Trump (actual, hasta 24 de septiembre): 108 mil 313

Cifras en disputa

Mientras México reporta poco más de 108 mil repatriaciones formales en el actual periodo de Trump, el propio gobierno estadounidense asegura que se han contabilizado dos millones de expulsiones o auto deportaciones.

Te puede interesar Vinculan a proceso a mujer que fingió su secuestro en Hermosillo

La discrepancia refleja la diferencia entre los métodos de registro: mientras México contabiliza únicamente repatriaciones con carta oficial, Estados Unidos incluye procesos de retorno acelerado, expulsiones en frontera y casos de salida voluntaria.

El tema migratorio ha generado tensiones en la relación bilateral. La administración de Sheinbaum ha reiterado que dará seguimiento puntual a las cifras y defenderá los derechos de los connacionales afectados por las políticas migratorias de Estados Unidos.