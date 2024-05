"Que el beneficio llegue a la puerta de tu casa": Zaira Fernández Morales

En exclusiva para e Media, la candidata a diputada local por el distrito 6 habló de lo que se tiene programado para el siguiente trienio.

El reconocimiento al trabajo de Antonio Astiazarán al frente del Ayuntamiento de Hermosillo se ha puesto de manifiesto durante las campañas electorales, de acuerdo con Zaira Fernández Morales, actual candidata a diputada local por el distrito 6.

“He encontrado grandes recibimientos; con una gran aceptación hacia la administración de “Toño” Astiazarán, le reconocen el trabajo hecho” , dijo la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por Sonora.

Uno de los puntos donde el apoyo se ha sentido, manifestó la exsíndico municipal, se refiere a la decisión de rehabilitar las vialidades principales de la ciudad, para luego pasar a las secundarias. Esto último, dijo, se encuentra programado para el siguiente trienio.

“Les explicamos el tema de por qué se tomó esa decisión, y que en esta segunda administración de Hermosillo la intención es ya irnos a las calles secundarias de la ciudad: por donde vives tú, donde vivo yo y poder rehabilitar; que el beneficio llegue a la puerta de tu casa” , dijo.

El tema de la infraestructura, apuntó la candidata, es uno de los más presentes en su agenda gracias a la experiencia que su paso por la administración pública le ha dejado.

“Tengo bastante tiempo en el sector de la administración pública y, en los últimos dos años y medio, me di cuenta de las grandes necesidades de la ciudad, pero también, sobre todo, de que se tenía que trabajar en prioridades: en las mesas que me tocaba estar muy temprano, en la mesa de infraestructura específicamente, me di cuenta pues de que faltaban más recursos” , comentó.

La falta de los recursos para infraestructura, comentó, se relaciona con un estado de abandono en el que ha permanecido el drenaje de Hermosillo a lo largo de los años.

“El 50 por ciento del drenaje de la ciudad ya dio lo que tenía que dar; ya no hay tuberías en la parte subterránea de la ciudad. Ante la falta de visibilidad, al ser problemas que la ciudadanía no ve, no se habían dado la tarea en la administración (de destinar recursos). Estos 30 meses que estuve ahí en el Ayuntamiento como síndico se invirtieron recursos para la red de infraestructura hidráulica. Tal es el caso de la Reforma: cuando levantaron la Reforma desafortunada- mente eran cavernas, ya no existían los tubos que en aquel entonces eran de asbesto” , dijo.

Sumado a la infraestructura pública, un problema a tener en cuenta, comentó quien también se ha desempeñado en la Dirección de Alcoholes, se ubica el de las adicciones. Considera, además, que se requiere legislar al respecto.

“Fui directora de Alcoholes y me metí mucho en el tema de adicciones: ahorita en Sonora existen leyes para el suicidio, para el autismo, para la salud mental, para las adicciones… pero todo por separado. Yo lo que lo que lo que estaba analizando, y lo que a lo que quiero impulsar, es unificar en una sola ley toda la problemática y destinarle recursos” , aseguró.

Por último, la candidata puso énfasis en la necesidad de escuchar las exigencias de la juventud, que durante los últimos años ha permanecido alejada de los procesos electorales. Estas exigencias, comentó, se enmarcan en una época de perspectivas diferentes sobre el futuro en términos laborales.