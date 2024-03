'Yo te Llevo a tu Quimio': pacientes reciben ayuda con traslados gratuitos

Marisol Mendoza Cota fue la beneficiaria del traslado número 100 de esta iniciativa para pacientes oncológicos.

En los primeros 39 días de operación de la iniciativa 'Yo te Llevo a tu Quimio', se ha completado exitosamente el traslado de 100 de pacientes oncológicos a sus tratamientos.

" Me sentí muy sorprendida cuando me dieron la noticia, me causó mucha gracia en el momento porque yo iba saliendo de quimioterapia, no lo capté porque salí como adormilada, fue hasta el día siguiente que vi la noticia en redes ”, compartió Marisol Mendoza Cota, paciente oncológica desde mayo de 2023 y que fue la beneficiaria del traslado número 100 del colectivo.

La mujer detalló que fue recibida con flores y palabras de aliento por la conductora ‘Chio’, quien se encargó de su traslado el 31 de enero, día en que comenzó a utilizar el servicio de 'Yo te Llevo a tu Quimio'.

Mendoza Cota mencionó que antes de hacer uso de dicha iniciativa, gastaba hasta 600 pesos al día en transporte privado, lo que representaba un fuerte golpe a su economía, ya que acude al médico dos veces en una semana antes de su recibir su tratamiento.

“ Estoy muy agradecida con la asociación, me da la tranquilidad de que cuando me toca tratamiento no estoy preocupada por llegar a tiempo como antes. Están muy al pendiente, preocupados de llevarme a tiempo y eso a mí me relaja ”, agregó.

Llega como sorpresa

Mendoza Cota señaló que se enteró de esta iniciativa gracias al mensaje de una allegada que se contactó con Scarlett León Fornes, fundadora de esta agrupación

Desde ese momento, Marisol ha utilizado este servicio en tres ocasiones, y los conductores han sido muy amables con ella. Incluso, se han ofrecido a entrar por ella al hospital en caso de necesitarlo.

Una de las experiencias más destacadas para Marisol, fue su trayecto con Janeth, una conductora que es sobreviviente de cáncer, quien como muestra de agradecimiento por superar la enfermedad, se unió a la asociación.

“ Cuando llegué a mi destino para el tratamiento me bajé dándole las gracias y sacó de su bolsa unos turbantes, me dijo 'te tengo un detallito' y yo toda emocionada. Es mucha la gente que se está uniendo a la asociación, espero más personas usen este servicio porque eso aligera mucho la carga económicamente ”, resaltó Mendoza Cota.

Anima a las compañeras

La pasajera número 100 de este servicio, aprovechó el espacio para compartir un mensaje a las mujeres que, así como ella, se encuentran en la lucha contra el cáncer.

“ Les diría que le echen ganas, que no se den por vencidas, que no permitan que la depresión, el miedo, principalmente, nos gane. Hay que echarle ganas, estar positivas. Las palabras, los consejos que me han dado personas allegadas a mí que han pasado por este proceso, me han ayudado mucho ”, expresó.

A pesar de tener casi un año en la batalla contra esta enfermedad, Marisol se siente bendecida por las muestras de cariño y afecto que le han brindado sus familiares, amigos y seres cercanos.

La Pregunta del Día