A diez años de su creación, Xticket.MX celebra diciembre con un hito que pocos en la industria del entretenimiento pueden presumir: una década de crecimiento continuo, renovación tecnológica y una profunda cercanía con promotores y empresarios locales.

La plataforma nació en 2015 con un objetivo claro: ofrecer un servicio más personalizado y eficiente que respondiera a las necesidades del mercado regional. Esa visión, respaldada por un trabajo constante, permitió su expansión progresiva a nuevas ciudades hasta consolidarse como un actor clave en el país.

El camino no ha estado exento de retos. Con la llegada de la pandemia, Xticket enfrentó uno de los momentos más complejos en su historia. La pausa en los espectáculos obligó a realizar recortes y a ajustar operaciones para mantenerse a flote. Aun así, la empresa logró conservar proyectos activos de manera intermitente, manteniendo vivo su vínculo con el público y los productores.

Superada la emergencia sanitaria, Xticket retomó impulso y volvió a posicionarse con más fuerza. Su recuperación se atribuye a la confianza de sus clientes a nivel nacional y al trabajo previo que fortaleció sus cimientos operativos.

Con un promedio anual de entre 200 y 250 eventos, Xticket reafirma su solidez en la industria del entretenimiento, respaldada por una operación basada en tres pilares clave: infraestructura tecnológica de vanguardia, eficiencia logística y un equipo humano altamente especializado.

La empresa mantiene equipos y sistemas en constante actualización, lo que le permite atender espectáculos masivos con seguridad y fluidez. A ello se suma un personal capacitado, considerado por la propia compañía como el motor que sostiene su crecimiento.

El director general, Óscar García Zuñía, junto con su esposa Yanett Peralta Othón, ha encabezado el desarrollo de la firma durante sus diez años de trayectoria. Ambos reconocen la confianza del público, así como de empresarios y promotores que han respaldado su trabajo durante esta década.

Xticket reconoció también el trabajo del equipo que conforma su estructura operativa, pieza fundamental en el desarrollo de la empresa. En él participan José Francisco Villa Botello, subdirector general; Lizeth Anjuli Martínez Romero, gerente de Xticket; Betzua Edith Meza Martínez, gerente de Xpectaculare; Yerania Leticia Araiza Martínez, asistente de Dirección; Rubén Alexander Castro Ahumada, gerente de Marketing; José Ángel Luzania Romero, subgerente de Xticket, y Oscar Uriel López García, subgerente de Logística.