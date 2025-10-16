El cofundador de Apple participó junto al alcalde Antonio Astiazarán en una charla sobre tecnología, creatividad y el papel de la innovación en las ciudades sostenibles.

Con la presencia del cofundador de Apple, Steve Wozniak, y la participación de 40 expertos internacionales, Hermosillo inauguró el Cuarto Foro Mundial de Energía Solar, consolidándose como referente nacional en innovación y sustentabilidad.

La directora de la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Carla Neudert Córdova, dio la bienvenida a los asistentes en Villa Toscana, donde destacó que la capital sonorense impulsa una transición energética con rostro humano, basada en la justicia social, la perspectiva de género y la inclusión comunitaria.

Previo a la conferencia magistral, se presentaron los avances de Hermosillo en materia de energía limpia, entre ellos:

El sistema de agua operado con energía solar

La instalación de mil 800 paneles fotovoltaicos

El uso de 350 patrullas eléctricas y 10 electrolineras solares

Las paradas refrigeradas con Wi-Fi, que ejemplifican el liderazgo local en sustentabilidad urbana

Por su parte, José Eduardo Robledo, presidente del Clúster de Energía Sonora, subrayó que la generación solar sigue consolidándose como un eje articulador del desarrollo energético regional.

Durante la conferencia magistral, Steve Wozniak y el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez sostuvieron un diálogo sobre el papel de la tecnología en la transformación de las ciudades, la creatividad y la importancia de fomentar la educación científica desde edades tempranas.

Wozniak compartió su visión sobre una innovación centrada en las personas, no solo en las grandes corporaciones, y destacó la necesidad de promover el pensamiento crítico, la curiosidad y el aprendizaje autodidacta como pilares del desarrollo humano.