La empresa informó que ha cubierto todos los gastos y mantiene colaboración con autoridades estatales y locales

A una semana del incendio ocurrido el 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del centro de Hermosillo, que dejó un saldo de 24 fallecidos y más de una decena de lesionados, la empresa emitió un nuevo comunicado en el que reafirma su compromiso con las familias de las víctimas y con la comunidad sonorense.

“Nuestra prioridad es la gente”: Waldo’s

En el mensaje difundido este sábado, Waldo’s aseguró que desde el primer momento ha estado en comunicación con las familias afectadas y las autoridades.

“En Waldo’s mantenemos la determinación de acompañar a las familias afectadas y permanecer cerca de la comunidad. Todos los apoyos han sido cubiertos por la compañía desde el primer momento” , señaló la empresa.

La compañía detalló las acciones emprendidas durante la última semana:

Cobertura total de gastos funerarios de las víctimas.

de las víctimas. Traslado médico aéreo a Estados Unidos para una persona lesionada que requirió atención especializada, en referencia a la chica María Isabel, quién se encuentra en Valleywise Health, de Phoenix, Arizona.

para una persona lesionada que requirió atención especializada, en referencia a la chica María Isabel, quién se encuentra en Valleywise Health, de Phoenix, Arizona. Acompañamiento directo a las familias , con atención a necesidades específicas.

, con atención a necesidades específicas. Colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) en los procesos de reparación de daños materiales.

en los procesos de reparación de daños materiales. Refuerzo de medidas de seguridad en todas sus tiendas a nivel nacional, conforme a los lineamientos de Protección Civil.

Reconocimiento a la comunidad

La empresa también agradeció la solidaridad mostrada por la comunidad de Hermosillo y el trabajo de los cuerpos de rescate.

“A la comunidad de Hermosillo, por su solidaridad, su organización y su capacidad para continuar unidos en días de profundo dolor”, destacó.

Asimismo, reconoció la labor de bomberos, paramédicos, personal médico y autoridades que atendieron la emergencia, así como de sus propios colaboradores que, según el comunicado, “han estado presentes, apoyando a las familias y acompañando cada proceso con sensibilidad y responsabilidad”.

Finalmente, Waldo’s reiteró su compromiso con Hermosillo y aseguró que continuará trabajando de la mano con las autoridades para garantizar la atención integral a las víctimas.

“Nuestra prioridad es la gente. Estaremos presentes con hechos, respeto y responsabilidad”, concluyó el mensaje.