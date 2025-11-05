Waldos informó a través de un comunicado que ha cubierto los gastos funerarios de las personas fallecidas y del traslado aéreo de María Isabel, joven que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo.

La cadena comercial Waldos trabaja de manera coordinada con las autoridades estatales y con la Unidad de Atención a Víctimas para apoyar directamente a los afectados y sus familias del incendio de una sucursal en el centro de Hermosillo.

“En Waldo’s mantenemos nuestro compromiso de actuar con responsabilidad, respeto y transparencia tras los lamentables hechos ocurridos en Hermosillo” , expresó la cadena.

La tienda señaló que además se ha iniciado la entrega de los apoyos solicitados y de los gastos derivados para cubrir necesidades básicas de casos particulares de los familiares.

Asimismo, se ha puesto a disposición de las personas afectadas la ayuda psicológica y de tanatólogos a través de los canales de comunicación: asistencia@waldos.com y el número telefónico +52 55 6319 6200.

Garantizan seguridad de tiendas en todo el país

La empresa señaló que están atendiendo los requerimientos de las autoridades de Protección Civil, por lo que están “garantizando la seguridad de nuestras operaciones en el resto de las tiendas a nivel nacional” .