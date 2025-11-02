La tienda señaló que se encuentran colaborando de manera total y abierta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) y con todas las autoridades para esclarecer las causas del siniestro.

La cadena comercial Waldo’s emitió un comunicado en el que lamentó los hechos suscitados la tarde del sábado en una sucursal del centro de la ciudad de Hermosillo, que dejaron como saldo 23 personas fallecidas y 12 lesionados.

“En este momento, no hay nada más importante que atender esta emergencia y apoyar a las familias de quienes perdieron la vida y a las personas lesionadas” .

Waldo’s informó que se han puesto en marcha los esfuerzos para apoyar a las familias afectadas y gestionar de manera urgente los recursos necesarios.

“Nuestra prioridad es apoyar a las familias afectadas mientras se esclarecen los hechos” , se lee.

Cifras de fallecidos

De acuerdo con el reporte oficial, 23 personas fallecieron tras el incendio en la tienda Waldo’s en el centro de Hermosillo: 12 mujeres, cinco hombres, cuatro niños y dos niñas.

El fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez explicó que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos, por lo cual será posible su identificación. Solo una persona requerirá procedimientos adicionales, como análisis de huellas o ADN.

Lesionados

De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Salud, la cifra de lesionados aumentó a 15, 10 de estas personas ha sido dados de alta por mejoría.

Una mujer y un hombre de 20 y 81 años de edad respectivamente se encuentra en estado crítico en la Clínica del Noroeste.

En el Isssteson se encuentra un hombre de 36 años establece; en el Hospital Infantil del Estado una joven de 16 años; IMSS Hospital de la Zona 14 una mujer de 64 años; todos estables.