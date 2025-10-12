Al sitio arribaron seis elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo de la Estación 3 de la zona sur con apoyo de una unidad extintora y dos cisternas para atender la situación.

Un tractocamión que transportaba manzanas volcó y posteriormente se incendió a la altura del kilómetro 237, bajando del libramiento, de norte a sur, en la carretera Hermosillo-Guaymas.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de la unidad de transporte resultó con lesiones leves, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital General del Estado de Sonora.

Al sitio arribaron seis elementos del Departamento de Bomberos de Hermosillo de la Estación 3 de la zona sur con apoyo de una unidad extintora y dos cisternas para atender la situación.

Reportes preliminares señalan que la unidad de carga partió desde Tijuana y tenía como destino final la Ciudad de México.

Presuntamente al conductor le ganó el peso del cargamento y terminó volcado, aunque esto al momento no ha sido confirmado.

Autoridades trabajan para controlar la situación, por lo cual el tramo fue cerrado.