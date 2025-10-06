Fue suspendido temporalmente debido a la resistencia de un grupo de vecinos, informó.

El proyecto de Viviendas del Bienestar impulsado por el Gobierno Federal al poniente de Hermosillo se encuentra suspendido temporalmente debido a la resistencia de un grupo de vecinos, informó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), Edna Elena Vega Rangel.

“Oposición injusta”, según SEDATU

Durante la conferencia matutina presidencial, Vega Rangel calificó la resistencia vecinal como “injusta”, al señalar que descalifica erróneamente los desarrollos de vivienda construidos con apoyo de Infonavit y Conavi, tratándolos como si fueran de menor calidad.

La funcionaria indicó que el gobierno buscará explicar con mayor detalle el proyecto a los habitantes inconformes para resolver dudas y avanzar en el diálogo.

Como parte del resultado del programa Vivienda Para el Bienestar, se tienen 300 mil viviendas en construcción en todo el país



Informó la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, @SEDATU_mx , Edna Elena Vega @EdnaElenaVegaR1 pic.twitter.com/zmk4vDRbks — Juan Becerra Acosta (@juanbaaq) October 6, 2025

Alternativas ofrecidas por el gobernador

Vega Rangel destacó que el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, propuso diversas alternativas para compensar el predio conocido como CADAM , ubicado en Colosio final.

“Esperamos que pronto se pueda reactivar el proyecto, con respuestas y argumentos sólidos”, puntualizó la titular de SEDATU, quien aseguró que revisarán todas las posibilidades para retomar la iniciativa en los próximos meses.