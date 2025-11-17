Tres viajaban en un vehículo robado, portaban armas largas y admitieron trabajar para un grupo criminal, dos fueron detenidos y uno neutralizado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Daniel “N”, de 27 años, y Julio César “N”, de 25 años, por su presunta participación en un ataque armado contra elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ocurrido el pasado 4 de noviembre en Puerto Libertad, Pitiquito.

Ambos enfrentan cargos por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa, asociación delictuosa, atentado contra la seguridad de la comunidad y uso de vehículo robado en la comisión de un delito doloso. Permanecerán en prisión preventiva justificada, medida que garantiza su comparecencia durante el proceso penal.

Así ocurrió la agresión

Según la FGJES, los imputados viajaban junto a otro individuo en una camioneta Chevrolet Silverado 2021 color negro, con reporte de robo. Iban armados y se desplazaban por una terracería cercana a la carretera estatal que conduce a Puerto Libertad.

A las 09:42 horas, a la altura del kilómetro 154, los sujetos se incorporaron al camino principal y abrieron fuego contra agentes de la AMIC y elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Durante la persecución, Juan Daniel “N” arrojó objetos metálicos desde la ventana, dañando una llanta de la patrulla. De forma simultánea, otro de los tripulantes disparó contra los ministeriales, quienes realizaron maniobras evasivas y descendieron para repeler la agresión. Gracias a la rápida reacción de AMIC y Semar, uno de los agresores fue neutralizado, aún se desconoce su identidad.

Los otros dos, Juan Daniel “N” y Julio César “N”, originarios de Tecámac, Estado de México, y de Nogales, Sonora, respectivamente, fueron capturados en el lugar. Además, en el operativo se aseguraron tres fusiles de asalto, una pistola, chalecos balísticos, cargadores y un vehículo que había sido robado desde febrero en Tempe, Arizona.

Los detenidos señalaron haber trabajado durante los últimos dos meses para un grupo criminal que opera en la región. Todos los indicios y los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.