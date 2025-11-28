Fiscalía logra prisión preventiva para “El Piña” y “El Pulga” por el homicidio de un agente de tránsito, el pasado 17 de noviembre en la colonia Adolfo López Mateos.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Juan Antonio “N”, alias “El Piña”, y Luis Fernando “N”, alias “El Pulga”, por su presunta participación en el asesinato del oficial de Tránsito Municipal, Rafael “N”, ocurrido el 17 de noviembre en la colonia Adolfo López Mateos, en Hermosillo.

Ataque directo contra la unidad E-217

De acuerdo con la investigación, los imputados y otros sujetos habrían planeado y ejecutado la agresión en contra del agente, quien se encontraba atendiendo un reporte a bordo de la unidad E-217.

Los atacantes, que viajaban en un sedán gris, ubicaron al oficial sobre la calle Dalia, entre Pirul y Tabachín. Al emparejarse con la patrulla, abrieron fuego de manera sorpresiva, provocando que el agente muriera en el asiento del conductor tras recibir impactos en la región del tórax.

“Aproximadamente a las 10:40 de la noche hubo una agresión directa contra un elemento de Tránsito, donde lamentablemente perdiera la vida. Testigos declaran que se trató de dos sujetos a bordo de una motocicleta” , informó el vicefiscal de Investigaciones, Jesús Francisco Moreno Cruz.

Prisión preventiva

Tras la presentación de los datos de prueba, el Juez de Control consideró que eran suficientes para vincular a proceso a ambos detenidos y les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La FGJES destacó que Juan Antonio “N”, “El Piña”, ya había sido vinculado a proceso previamente por otros delitos de alto impacto, incluyendo homicidio calificado y desaparición de personas, en causas penales relacionadas con hechos violentos en Hermosillo.

La Fiscalía estatal indicó que mantiene diversas líneas de investigación para identificar a todos los involucrados, así como el posible móvil del ataque.