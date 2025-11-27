Villa Mágica de la Navidad abre en Parque La Ruina a partir de noviembre
La Villa Mágica de la Navidad regresa a Hermosillo con patinadores profesionales, ambientación temática y espectáculos diarios hasta el 6 de enero.
La Villa Mágica de la Navidad estará abierta del 28 de noviembre al 6 de enero en el Parque La Ruina, en Hermosillo. El espacio ofrecerá juegos mecánicos y espectáculos artísticos con personajes inspirados en Disney, interpretados por patinadores profesionales.
El recorrido incluirá ambientación navideña con luces, árboles decorados, escenarios temáticos y áreas diseñadas para que las familias vivan una experiencia completa.
Carlos Alberto Espinoza de los Monteros, director de Raza Entretenimiento, invitó a las familias sonorenses a visitar la Villa Mágica y destacó la presencia de patinadores provenientes de Rusia, Inglaterra y México.
Por su parte, Claudia Téllez García, organizadora del evento, señaló que el propósito de la Villa es recibir a familias de todo Sonora y permitir que niñas y niños convivan con sus personajes favoritos en un entorno seguro y festivo.
Las funciones de patinaje se presentarán diariamente a las 19:00 y 21:00 horas.
De lunes a miércoles, el boleto tendrá un costo de 200 pesos e incluirá acceso a los dos espectáculos y a los juegos mecánicos.
De jueves a domingo, el acceso costará 150 pesos para adultos y 100 pesos para niños, con derecho a ambas funciones. Los jueves se presentará un espectáculo sinfónico, mientras que los viernes, sábados y domingos se ofrecerán dos conciertos sinfónicos de villancicos.