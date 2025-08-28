Habitantes de colonias del sector Tulipanes en Hermosillo protestan contra la apertura de un centro de rehabilitación en una antigua escuela privada, argumentando riesgos para la seguridad de familias y estudiantes.

La instalación de un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicciones en la calle Paseo de Los Ángeles, entre San Emilio y San Doroteo, generó inconformidad entre vecinos de las colonias Tulipanes Uno, Tulipanes Dos, San Ángel y Soleil, quienes realizaron una manifestación en contra del proyecto.

El inmueble donde funcionará el anexo anteriormente era una escuela privada y se ubica en un sector rodeado de escuelas, jardines de niños y centros deportivos, lo que, según los colonos, lo convierte en una zona inadecuada para este tipo de instalaciones.

"Nosotros no estamos de acuerdo porque aquí viven familias, hay niños y muchas madres de familia caminan todos los días por esta calle para llevarlos a la escuela. Creemos que un centro de rehabilitación en esta zona puede convertirse en un foco de inseguridad", declaró Liliana Alicia Rodríguez Corrales, vecina de la colonia Tulipanes.

Los inconformes recordaron que desde el 12 de marzo comenzaron a organizar reuniones y lograron recabar más de 200 firmas de oposición, mismas que entregaron al Ayuntamiento, a Inspección y Vigilancia, y a Desarrollo Urbano.

No obstante, denunciaron que las autoridades municipales les informaron que no existe un marco legal que obligue a consultar a los vecinos antes de otorgar permisos de operación, por lo que la apertura del anexo está confirmada.

Reuniones sin acuerdos

El 19 de agosto se llevó a cabo un encuentro entre representantes del Ayuntamiento, los responsables del centro y los colonos. Sin embargo, los vecinos afirmaron que la reunión se limitó a un diálogo mediador y que no se ofrecieron alternativas para reconsiderar la ubicación.

“Nosotros no queremos negociar condiciones para que abra; lo que pedimos es que no se instale aquí. No estamos en contra de la rehabilitación, sabemos que es un derecho, pero también la seguridad de nuestras familias lo es”, agregó Rodríguez Corrales.

Próximas acciones

Los habitantes advirtieron que mantendrán acciones públicas de protesta hasta que las autoridades reconsideren la ubicación del centro de rehabilitación y solicitaron que el proyecto sea trasladado a un área que no colinde directamente con viviendas ni espacios escolares.