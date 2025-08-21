Tras las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el derecho a la vivienda, vecinos del poniente de Hermosillo aclararon que no rechazan el programa federal, sino su ubicación actual, que consideran carente de infraestructura y servicios.

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declarara en su conferencia matutina que “todos tienen derecho a la vivienda” y que no debe existir división territorial entre ricos y pobres, vecinos del poniente de Hermosillo respondieron con un posicionamiento público.

En comunicados difundidos este jueves, los habitantes aseguraron que no se oponen al proyecto habitacional federal, pero sí a que se construya en una zona que, afirman, carece de la infraestructura necesaria para recibir a más familias.

“Queremos dejar claro que no estamos en contra del proyecto, sino de su ubicación actual, que podría dificultar la integración plena y equitativa de las familias”, señalaron.

Piden evaluar alternativas de ubicación

Los residentes propusieron a las autoridades reubicar el desarrollo en un área con servicios básicos, transporte público, centros educativos y espacios comunes adecuados, para garantizar una integración justa tanto para los nuevos beneficiarios como para quienes ya habitan en la zona.

Además, convocaron a una reunión pública en el estadio Fernando Valenzuela con autoridades estatales y federales, para discutir soluciones técnicas y sociales que fortalezcan la armonía urbana de Hermosillo.

La presidenta Sheinbaum pidió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, dialogar con los vecinos para encontrar alternativas, subrayando que el objetivo del gobierno es garantizar vivienda digna sin generar segregación.

“En este caso vamos a pedirle al gobernador que nos ayude”, afirmó la mandataria.