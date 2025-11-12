Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan la situación y realicen labores de limpieza y descacharre en el área ubicada en la calle Pueblo de Álamos, ya que el sitio representa un foco de peligro e infección para los habitantes de la colonia.

Vecinos de la Colonia Insurgentes denunciaron la existencia de un basurero clandestino en pleno sector, el cual, aseguran, ha provocado la proliferación de animales ponzoñosos.

Margarita Murrieta, vecina del sector, detalló que el predio pertenece a una vecina que por más de cinco años ha acumulado basura y escombro lo que ha ocasionado más de dos incendios en el lugar.

“Ya van dos ocasiones que se le quema el predio, la primera ocasión que se le quemó la casa a mi se me quemaron los cables, ahora como ha mucho escombro hemos matado alacranes, gusanos, ciempiés, estamos muy preocupados porque tenemos niños en casa y también a otros vecinos les preocupa lo mismo” , dijo.

Asimismo, la vecina Magdalena Villa comentó que en las últimas semanas ha aumentado la presencia de animales en la zona, lo que ha generado preocupación entre los residentes, pues temen que alguno de estos pueda llegar a picar a un niño.

“Últimamente han salido muchos animales, cucarachas, ratones, tenemos un grupo de vecinos donde han estado publicando que tienen presencia de estos animales en sus patios y están preocupados porque tienen bebés y niños pequeños” , comentó.

Los vecinos hicieron un llamado a las autoridades municipales para que atiendan la situación y realicen labores de limpieza y descacharre en el área ubicada en la calle Pueblo de Álamos, ya que el sitio representa un foco de peligro e infección para los habitantes de la colonia.