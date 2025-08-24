Colonos del sector relataron que los incidentes van desde el hurto de bicicletas, compresores, cableado eléctrico y tuberías de agua, hasta intentos de ingresar a las viviendas durante la madrugada, lo que ha generado temor entre las familias.

Residentes del fraccionamiento Floresta, sección Los Ciruelos, denunciaron un incremento en los robos a viviendas y llamaron a las autoridades municipales para que se refuerce la vigilancia en la zona, particularmente en las calles Geranios Poniente, Hibisco y Miranda, donde los casos han sido más frecuentes en las últimas semanas.

Vecinos de este sector relataron que los incidentes van desde el hurto de bicicletas, compresores, cableado eléctrico y tuberías de agua, hasta intentos de ingresar a las viviendas durante la madrugada, lo que ha generado temor entre las familias.

Una residente del área, María Vidal, explicó que desde el pasado miércoles comenzaron a registrarse robos en diferentes domicilios. “ Primero le quitaron el cableado a un vecino de la calle Hibisco y Miranda, y las siguientes noches andaban arriba de los techos, luego se llevaron un compresor y al día siguiente hasta dos bicicletas y una cubeta de impermeabilizante. Incluso a un vecino le rompieron la tubería del tinaco, lo que lo obligó a dejar de trabajar un día entero para repararla” , señaló.

Comentó que la situación se agrava porque, aun cuando se ha llamado a la Policía Municipal en los momentos en que los ladrones han sido detectados en los techos, las patrullas nunca llegaron. “Nosotros mismos tenemos que hacer rondines en la noche, pero es arriesgado porque no sabemos si estas personas están armadas. Los vecinos ya no se sienten seguros en sus propias casas” , indicó.

Asimismo, denunciaron que una mujer discapacitada, quien además es paciente de diálisis y diabética, sufrió un intento de robo en su vivienda, donde los delincuentes lograron llevarse algunas pertenencias mientras ella se encontraba dentro junto con su hijo.

Los colonos recalcaron que los delincuentes aprovechan los horarios en que las familias salen a trabajar para cometer los atracos, dejando al sector a su merced. Por ello, hicieron un llamado urgente a la Policía Municipal para que realice recorridos constantes en la zona, tanto de día como de noche, y que se implementen estrategias de seguridad que garanticen la tranquilidad de las familias que habitan en este fraccionamiento.