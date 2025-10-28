Usuarios del sector norte podrían registrar baja presión o intermitencia durante la tarde-noche de este martes.

Agua de Hermosillo informó que la tarde de este martes se realizan trabajos de interconexión en una línea de conducción de 14 pulgadas de diámetro, lo que podría generar variaciones en el servicio de agua potable en un amplio sector del bulevar Luis Donaldo Colosio.

El organismo explicó que las maniobras se desarrollan en el tramo comprendido desde el cruce con Solidaridad hasta la calle San Bernardino, donde se efectuó el cierre de una válvula de control para facilitar las labores de conexión.

Amplio sector de bulevar Colosio afectado.

De acuerdo con el personal técnico, este es el momento más adecuado para realizar la interconexión, por lo que se estima que los trabajos tengan una duración aproximada de seis horas a partir de la publicación del comunicado emitido a las 5:50 PM. Durante este periodo, los usuarios del área podrían experimentar baja presión o intermitencia en el suministro.

Agua de Hermosillo pidió a los residentes de la zona hacer un uso racional del agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir sus necesidades básicas mientras concluyen las labores.

El organismo operador agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de informar oportunamente sobre cualquier actualización relacionada con el servicio.