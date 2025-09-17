Los afectados señalaron que desde hace un año se llevó a cabo la gestión, con un oficio entregado al Gobierno Municipal, pero aun así no se ha resuelto el problema.

A la espera de una fecha para que se instalen servicios básicos en la colonia Altares II, un grupo de vecinos inconformes se manifestó afuera del Palacio Municipal de Hermosillo.

Los afectados señalaron que desde hace un año se llevó a cabo la gestión, con un oficio entregado al Gobierno Municipal, pero aun así no se ha resuelto el problema.

La vocera del grupo, Adelaida Yaumea Galaviz, señaló que el trámite para dotar de luz con una mufa por vivienda, quedó atorado a pesar de que les informó que había apoyo federal a través de un programa. “Se nos ha atendido, pero no se nos ha resuelto” , dijo.

De acuerdo con un censo compartido por la CFE en una reunión con los vecinos, son 105 viviendas las que tienen derecho a una mufa, sin embargo, el expediente no avanza y la comunidad sigue sin energía eléctrica en plena temporada de verano.

Además de la electricidad, los ciudadanos señalan que se requiere del servicio de agua y drenaje, ya que pagan prediales desde hace 15 y 20 años atrás, ya que nunca se trató de terrenos irregulares, sino comprados a un particular.

Los vecinos recordaron que en un Miércoles Ciudadano el alcalde se comprometió a delegar seguimiento a su personal, pero hasta ahora no hay fecha verificada.

Cabe mencionar que el personal del Ayuntamiento ya se acercó con los vecinos para dar atención al tema, sin embargo, hasta el momento no existe una solución clara ni una fecha definida para iniciar los trabajos de servicios públicos.