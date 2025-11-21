El organismo Agua de Hermosillo informó que este viernes 21 de noviembre habrá variaciones en el servicio de agua potable en varias colonias del norte de la ciudad, debido a trabajos en una tubería de 12 pulgadas.

El aviso fue emitido a través de sus redes sociales, donde el organismo explicó que la afectación se debe al control realizado en una tubería de 12 pulgadas, ubicada sobre bulevar Progreso, entre Domingo Olivares y Simón Bley.

Los trabajos se desarrollarán durante la mañana de este viernes 21 de noviembre y se estima que concluyan alrededor de las 15:00 horas.

Las colonias que podrían presentar baja presión o intermitencia en el servicio son:

El Cortijo Unison

Jacinto López

Carmen Serdán

Rincón Agradable

Haciendas Residencial

Retorno de la Misión

Cerrada de la Capilla

San Sebastián

El Cortijo

Alondras

Pilares

La Cima

Los Manantiales

4 de Marzo

Nuevo Horizonte

El Encanto

Agua de Hermosillo señaló que la recuperación del servicio será paulatina, normalizándose durante la tarde y noche del viernes.

