El fiscal Gustavo Salas destacó que no existe hasta ahora ningún indicio de que el siniestro haya sido provocado de forma intencional, aunque continúan las investigaciones para determinar las causas exactas.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) presentó este domingo avances sobre la investigación por la explosión registrada en un comercio del Centro de Hermosillo, en un mensaje conjunto con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Participaron el secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo; el secretario de Salud, José Luis Alomía Zegarra; el secretario del Ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña; el secretario de Educación y Cultura, Froylán Gámez Gamboa; y el titular de la FGJE, Gustavo Rómulo Salas Chávez, entre otros funcionarios.

El secretario de Salud informó que 21 víctimas han sido identificadas hasta el momento, de ellas, 15 personas recibieron atención prehospitalaria y actualmente cinco permanecen hospitalizadas, dos en estado crítico.

También indicó que una mujer de 20 años podría ser trasladada al extranjero para recibir tratamiento especializado debido a la gravedad de sus lesiones.

Señaló que se han realizado 38 entrevistas y que especialistas en explosivos trabajan en el área, ya que la escena fue liberada por elementos del Cuerpo de Bomberos y peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) para reunir más pruebas.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar Razo, indicó que se ha dado atención a las familias de las víctimas desde el primer momento y que se revisan los permisos y documentos del establecimiento afectado para determinar responsabilidades. Y añadió que la empresa propietaria mantiene contacto con las autoridades y ha mostrado disposición para colaborar con la investigación.

Las autoridades informaron que se iniciará un proceso de evaluación en los comercios para prevenir futuros riesgos.