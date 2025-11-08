Aplican vacunas gratuitas contra influenza y neumococo de lunes a sábado

Con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades respiratorias durante la temporada invernal, IMSS Bienestar instaló un módulo de vacunación a un costado del Mercado Municipal de Hermosillo, el cual permanecerá en funcionamiento hasta el mes de diciembre.

Vianka Mungarro, enfermera de atención clínica, informó que el punto de vacunación opera de lunes a sábado, en un horario de 9:00 a 12:00 horas, y se están aplicando gratuitamente las vacunas contra la influenza y el neumococo.

“Por campaña estamos aplicando influenza y neumococo, la de la influenza se aplica a partir de los 6 meses de edad, es universal y neumococo para mayores de 60 años” , expresó.

Invitó a la población a aprovechar este servicio gratuito y destacó que durante las primeras dos semanas de la jornada se han aplicado en promedio alrededor de 100 dosis por día.

Asimismo, recordó la importancia de la vacunación para reducir el riesgo de complicaciones graves, especialmente en personas adultas mayores, menores de edad y quienes padecen enfermedades crónicas, ya que son los grupos más vulnerables durante la temporada de frío.