Al no contar la ciudad de Hermosillo con suficiente arborización ve afectado sus ciclos de lluvia, pero además la ausencia de suficientes áreas verdes tiene implicaciones en la salud y salud emocional, señaló el paisajista Cristóbal Castillo.

“La falta de árboles desde el punto de vista de salud ocasiona menos oxígeno porque tiene menos árboles, entonces la gente se va a enfermar, no va a producir o las nuevas generaciones van a estar más estresadas o se van a ir de esta ciudad” , comentó.

El especialista indicó que los nuevos desarrollos habitacionales en Hermosillo se levantan sobre extensas áreas donde predominan el pavimento y las bardas, en un entorno carente de árboles.

Precisó que existen regulaciones que establecen cómo construir respetando y preservando las áreas verdes, sin embargo, dijo, los fraccionadores no las están aplicando, por lo que consideró necesario que el Municipio las haga cumplir.

Detalló que este diseño responde a un enfoque de mercado, el cual prioriza únicamente aprovechar al máximo el terreno para construir la mayor cantidad posible de viviendas pero descuidan aspectos importantes del diseño urbano, como el bienestar de los habitantes.

Para revertir la falta de árboles en nuevos fraccionamientos ya terminados donde ya no se pueden plantar árboles, Cristóbal Castillo recomendó colocar macetas con arbustos o cualquier tipo de planta o enredaderas.