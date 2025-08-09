El conductor llamó a la policía para que arrestaran al hombre que se acercó a la pasajera para tocarle los glúteos porque ella le hizo saber el acto. Reportar este tipo de violencias brinda seguridad a las mujeres

Ayer arrestaron a un hombre por cometer el delito de abusos deshonestos en contra de una mujer a bordo de transporte público.

Las mujeres se enfrentan a toda clase de acciones violentas en la vía pública y también a bordo de los transportes públicos así fue para una mujer de 31 años de edad quien contó a los agentes de la Policía Preventiva de Hermosillo que al subir al camión en las calles Matamoros y Sonora de la colonia Centro, se subió detrás de ella un hombre, quien de manera intencional, se acercó a ella para tocarle los glúteos.

La joven mujer le dio aviso al chofer y él fue quien solicitó la intervención policial para reportar el acto que cometió el hombre.

De acuerdo al boletín de prensa del Informe Policial de Hermosillo de este 9 de agosto, el suceso ocurrió ayer viernes 8 de agosto a las 10:55 de la mañana. Los agentes policiales informaron que al arrestar al hombre se identificó como José Leonardo "N", de 38 años de edad y que lo pusieron a disposición del Ministerio Público por el delito de abusos deshonestos.