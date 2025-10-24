La empresa implementará monitoreo reforzado, límites de velocidad más estrictos y dos choferes por unidad en rutas largas.

Tras el trágico accidente de autobús ocurrido en el kilómetro 234 de la carretera al sur de Hermosillo, que dejó siete personas fallecidas y más de 20 lesionadas, Autotransportes Tufesa anunció una serie de medidas para fortalecer la seguridad en sus operaciones y prevenir futuros incidentes.

Lamentan el suceso y expresan solidaridad

En un comunicado oficial emitido este 24 de octubre, la empresa expresó su profundo pesar por las víctimas del percance y su solidaridad con las familias afectadas, además de reconocer la rápida respuesta de las autoridades estatales, la Guardia Nacional y los cuerpos de emergencia.

“Este es un momento de reflexión y aprendizaje que nos impulsa a seguir fortaleciendo la cultura de seguridad y servicio que ha distinguido a nuestra empresa por más de 30 años” , señaló Tufesa en su posicionamiento.

Reforzarán vigilancia y capacitación

Entre las acciones anunciadas, la compañía informó que intensificará el monitoreo en tiempo real de todas sus unidades en operación, con especial atención en la supervisión preventiva para identificar posibles riesgos durante los trayectos.

También ajustará los límites de velocidad programados en sus unidades de pasajeros —conocidos como “kilómetros gobernados”— con el fin de priorizar la seguridad sobre los tiempos de traslado.

A la par, se fortalecerá la capacitación de los operadores, con enfoque en manejo defensivo, control de fatiga y cultura de seguridad vial, además de implementar una rotación de descansos programados para evitar jornadas prolongadas.

Dos conductores en rutas largas

Otra de las medidas destacadas es la presencia obligatoria de dos choferes por unidad en viajes de larga distancia, garantizando pausas adecuadas durante el trayecto. Asimismo, la empresa mejorará sus sistemas de seguimiento y retroalimentación para detectar y corregir cualquier desviación operativa en tiempo real.

Tufesa aseguró que mantiene total colaboración con las investigaciones a cargo de las autoridades competentes, confiando en que los procesos permitirán deslindar responsabilidades con justicia y transparencia.

La empresa concluyó su mensaje reiterando su compromiso con la seguridad, la responsabilidad operativa y el respaldo a su personal.