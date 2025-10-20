El director jurídico de la compañía, Luis Fernando López Yescas, sostuvo que la empresa no promueve ni tolera la evasión de responsabilidades, y que desde las primeras horas del siniestro mantiene comunicación directa con la Fiscalía de Sonora y la Guardia Nacional, a fin de esclarecer los hechos.

Tras el accidente de un autobús de Tufesa que se volcó en la carretera Guaymas-Hermosillo, la empresa negó haber dado instrucciones al conductor del autobús y aseguró que colabora activamente con autoridades para su localización y declaración formal.

El director jurídico de la compañía, Luis Fernando López Yescas, sostuvo que la empresa no promueve ni tolera la evasión de responsabilidades, y que desde las primeras horas del siniestro mantiene comunicación directa con la Fiscalía de Sonora y la Guardia Nacional, a fin de esclarecer los hechos.

“En ningún momento la empresa ha dado instrucciones a este conductor o a ningún otro de huir del lugar, ni lo promovemos ni lo toleramos. Tan es así que nos encontramos en comunicación directa dando tota clase de información a la autoridad que está a cargo de la investigación para que pueda ser localizado nuestro conductor” , aseguró.

López Yescas explicó que la empresa ha entregado evidencia y registros de seguridad del vehículo como parte de la indagatoria, y expresó el deseo de que el chofer comparezca ante la autoridad para ofrecer su versión.

“Tenemos evidencia de todo tipo. Qué más quisiéramos nosotros que estuviera presenta para que rinda su declaración y aclare de manera precisa qué fue lo que sucedió” , señaló.

El abogado destacó que Tufesa invierte de manera constante en tecnología y capacitación para sus operadores, con unidades de última generación equipadas con sistemas de prevención de siniestros y programas certificados a nivel federal.

No obstante, reconoció que el factor humano nunca puede eliminarse totalmente, y que será la autoridad quien determine si existieron causas externas que influyeran en el accidente.

De acuerdo con la información proporcionada por la propia empresa, la localización del conducto también forma parte del proceso de cobertura del seguro. Ya que la aseguradora condicionó a Tufesa el pago de gastos médicos y compensaciones a que el chofer sea localizado por las autoridades, compromiso que la compañía asumió formalmente al momento de activar la póliza.