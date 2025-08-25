Una camioneta Cherokee se impactó contra una barda en el boulevard Gilberto Escobosa y calle Misión de Altar. Los tripulantes quedaron prensados y tuvieron que usar "quijada de la vida" para liberarlos y trasladarlos al hospital

Un aparatoso choque se registró a las 6:35 horas sobre el bulevar Gilberto Escobosa y calle Misión de Altar, al norte de la ciudad, cuando una camioneta Cherokee se impactó contra una barda.

Dos tripulantes quedaron prensados dentro del vehículo, por lo que elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja tuvieron que utilizar las “quijadas de la vida” y cortar el techo de la unidad para liberarlos.

Ambos lesionados fueron trasladados en dos ambulancias al Hospital General para que reciban atención médica.



