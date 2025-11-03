La chica de 20 años llevaba dos días trabajando en esa sucursal de Waldo’s cuando ocurrió la explosión que la dejó con quemaduras en 40% de su cuerpo.

María Isabel Morales Bracamontes, de 20 años, una de las 15 personas lesionadas tras la explosión ocurrida el pasado 1 de noviembre en la tienda Waldo’s del Centro de Hermosillo, será trasladada a un hospital especializado en Phoenix, Estados Unidos, para recibir atención avanzada por quemaduras, reveló el titular de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía durante una conferencia este lunes 3 de noviembre

Estado de las víctimas lesionadas

El secretario de Salud confirmó que, de las 15 personas que requirieron atención hospitalaria tras el incidente, solo tres permanecen internadas. Dos en condiciones graves, mientras que una adolescente de 16 años presenta lesiones menores, está en observación médica y podría recibir alta en las próximas 24 a 48 horas.

La segunda víctima de gravedad, de quién no proporcionó más detalles, se refiere al señor de 81 años Marco Segundo Reyes, quién está internado en la Clínica del Noroeste, y según sus familiares sufrió quemaduras internas y externas en el 90% de su cuerpo durante la misma explosión.

María Isabel: grave pero estable

Por su parte, la joven de 20 años identificada como María Isabel Morales , presentó quemaduras de segundo y tercer grado en el 40% de su cuerpo. Alomía detalló que se encuentra estable dentro de la gravedad, y que su traslado será en una ambulancia especializada para mantener los cuidados necesarios durante el trayecto.





“La mujer de 20 años está en condiciones de estabilidad, su evolución ha sido favorable y esto nos permitirá llevar a cabo el traslado a un hospital en Arizona, especializado en atención a pacientes con quemaduras,” explicó el funcionario.





La familia ya dio su consentimiento y se coordina con autoridades estatales y federales para completar el procedimiento.

Tenía un par de días trabajando en Waldo's

María Isabel llevaba apenas dos días laborando como cajera en la sucursal cuando ocurrió la tragedia. Además, estudiaba la Licenciatura en Psicología en la Universidad de Sonora, informó su tía, Angélica Morales, quien ha acompañado de cerca su recuperación.

"Cuando sucedió la explosión, me llamó y me dijo que estaba en caja, que se fue la luz y que, al instante, escuchó un estallido. Con el susto del momento no supo de dónde venía; lo único que hizo fue salir corriendo," relató su tía.





Angélica recordó que su sobrina le pidió que no la dejara sola mientras era auxiliada por un policía, quien la trasladó a la Clínica del Noroeste. Allí fue sedada e intubada para controlar el dolor de las quemaduras. Actualmente, la familia solicita donadores de sangre tipo A negativo para continuar con su tratamiento.

Investigación en curso