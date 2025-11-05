La joven fue trasladada en una ambulancia aérea al hospital Valley Wise de Phoenix, Arizona, acompañada por personal médico y un familiar.

La mañana de este miércoles fue trasladada vía aérea a Estados Unidos (EU) una de las personas lesionadas tras el incendio de una tienda Waldos ocurrido el 1 de noviembre en una de las sucursales del centro de Hermosillo.

María Isabel ‘N’, de 20 años de edad, fue una de las 15 personas que resultaron heridas el pasado sábado, presentando quemaduras de segundo y tercer grado en el 40 por ciento de su cuerpo.

La joven fue internada en la Clínica Noroeste, ubicada en la avenida Luis Donaldo Colosio Murrieta, entre calle Benito Juárez y Prof. Horacio Soria Larrea, a unas calles donde se registró el siniestro.

Debido a que su estado de salud se mantiene estable dentro de la gravedad, Maria Isabel fue trasladada en una ambulancia aérea al hospital Valley Wise de Phoenix, Arizona, acompañada por personal médico y un familiar.

Previamente, amigos y familiares la acompañaron durante el traslado del hospital al Aeropuerto de Hermosillo, donde fue preparada para ser llevada a un hospital especializado en quemaduras.

El gobernador de Sonora Alfonso Durazo Montaño así como el secretario de Salud, José Alomía, también estuvieron presentes.

A través de un video, el mandatario estatal informó que además de Maria Isabel, continúan hospitalizadas Marco, Dana, Gloria, quienes están bajo tratamiento médica integral.

Durazo Montaño agradeció al personal médico y administrativo de dicho hospital, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Embajada de Estados Unidos en México y al consulado en Hermosillo por las facilidades otorgadas.