Tras la tragedia, comenzaron a circular en redes sociales los nombres de algunas de las personas que perdieron la vida la tarde del sábado.

En redes sociales han trascendido algunos nombres de las víctimas que fallecieron el pasado sábado en una sucursal de la tienda Waldo’s, ubicada en el centro de la ciudad de Hermosillo.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado de manera oficial sus nombres, pero se espera que se den a conocer.

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, entre las víctimas estarían:

Marcos González: Subgerente de la cadena comercial Waldo’s. Johana Guadalupe Hernández Sánchez: Cajera de la sucursal Waldo’s y alumna de la Universidad de Sonora. Guadalupe Yamileth Córdova Campas: Estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) Hermosillo. Jesús Murrieta: Pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran jóvenes originarios de Baviácora. Carmen Cecilia Aguilar Tirado: Trabajadora de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur) del Gobierno del Estado. Zelma Adilene Quintero Rojas: Enfermera del Hospital San José. Danna Alejandra Calderón Quintero: Hija de Zelma, originaria de Guaymas. Rafael Alejandro Calderón Quintero: Hijo de Zelma, originario de Guaymas. Francisca Guadalupe Castro (o Lupita Castro): Madre de familia. Alejandro Fernández: Niño e hijo de Francisca Guadalupe Castro. Lupita Fernández Castro: Joven e hija de Francisca Guadalupe Castro; se encontraba embarazada. Karla Cota Aguilar: Madre de familia residente de la zona de la costa. José de Jesús López Cota: Hijo de Karla Cota Aguilar de 6 años. Diego Eleazar López Cota: Hijo de Karla Cota Aguilar, de 9 años Julio César Salas: Integrante de un matrimonio originario de la colonia Amapolas. María Guadalupe Pérez: Integrante del matrimonio con Julio César Salas. Joaquín Ortiz Munguía: Padre de un empleado de Televisión Universitaria (Unison). Edith Eloína Villa Corina: Hija de Edith Villa. María Luz Tánori: esposa de Joaquín Ortíz Munguía.

El fiscal del Estado, Gustavo Salas, informó la tarde del domingo que 21 cuerpos han sido identificados por sus familiares, mientras que dos continúan en el Servicio Médico Forense (Semefo).

La Secretaría de Salud federal informó que cinco personas continúan hospitalizadas; dos de ellas en estado crítico.