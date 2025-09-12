El Gobierno de Sonora ofrecerá transporte gratuito la noche del 15 de septiembre en Hermosillo. Serán 24 rutas con salidas desde el Parque Leona Vicario para garantizar un regreso seguro tras las celebraciones del Grito de Independencia.

Con motivo de las celebraciones patrias, el Gobierno del Estado dispondrá de un servicio especial de transporte gratuito la noche del 15 de septiembre para garantizar un regreso seguro a casa de quienes asistan al Grito de Independencia.

El coordinador del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora, Carlos Sosa Castañeda, informó que serán 24 rutas disponibles que partirán del Parque Leona Vicario hacia distintos puntos de la ciudad.

“ A través del Instituto habrá servicio de transporte gratuito la noche del 15 de septiembre, es importante para las familias, llevamos algunos años poniéndolos a disposición y siempre es utilizado ”, aseguró.

Rutas y horarios

Por ese motivo, las 24 rutas disponibles contarán con tres horarios de salida:

11:30 p.m.

12:30 a.m.

1:30 a.m.

Los trayectos podrán consultarse a través de la aplicación UNE en la sección de Fiestas Patrias.

“ Pido a la ciudadanía abordar con orden a las unidades, evitar ingresar con vapeadores, bebidas alcohólicas y dar prioridad a las personas de la tercera edad y niños ”, destacó.

La medida no es nueva, ya que en los últimos dos años Carlos Sosa reconoce que las unidades registraron lleno el vehículo en cada salida, lo que confirma la utilidad del programa.