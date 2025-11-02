De acuerdo con el reporte oficial, entre las víctimas se encuentran 12 mujeres, 5 hombres, 4 niños y 2 niñas. Elementos de rescate continúan trabajando en la zona del siniestro, donde aún se realiza la búsqueda de posibles cuerpos entre los escombros.

Una fuerte explosión registrada la tarde del sábado en la tienda Waldo’s, ubicada en la calle Dr. Noriega, entre Matamoros y Juárez, dejó un saldo preliminar de 23 personas fallecidas, confirmó Carlos Freaner, presidente nacional de Cruz Roja Mexicana.

Al lugar acudieron 10 ambulancias de Cruz Roja, además de unidades de Bomberos, Protección Civil y corporaciones policiacas.

Cinco personas fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad —Clínica del Noroeste, IMSS 14, IMSS Juárez e ISSSTE Federal—, entre ellas una en estado crítico que permanece bajo atención médica en la Clínica del Noroeste.

Otras 12 personas fueron atendidas en el sitio con lesiones leves, clasificadas como código verde.

Autoridades municipales y estatales mantienen acordonada la zona mientras personal de Bomberos continúa las labores de remoción de escombros y búsqueda. Hasta el momento no se ha informado la causa que originó la explosión.









El gobernador Alfonso Durazo, a través de un video en sus redes sociales, confirmó el saldo preliminar al concluir las labores de rescate. “Hasta el momento van 23 personas fallecidas y 12 lesionadas que están siendo atendidas en diferentes hospitales de la ciudad; lamentablemente, entre las víctimas se encuentran menores de edad. A las familias de personas fallecidas y lesionadas les expreso mi más sincera solidaridad, apoyo y cercanía” , expresó.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez, mencionó que la mayoría de los fallecidos murieron por inhalación de gases tóxicos, por lo cual será posible su identificación. Solo una persona requerirá procedimientos adicionales, como análisis de huellas o ADN. Los heridos se encuentran repartidos en cuatro hospitales, y la Comisión Estatal para Atención a Víctimas publicará información sobre su ubicación para que los familiares puedan localizarlos.

“Tenemos ocho familias que están preguntando por 14 familiares que tenemos en calidad de desconocidos en las instalaciones de SEMEFO; en las próximas horas los van a identificar. Los estamos ordenando primero fotográficamente y posteriormente harán el reconocimiento físico” , explicó.

La hipótesis de trabajo apunta a que el siniestro fue accidental, relacionado con un transformador ubicado dentro del establecimiento, aunque las causas exactas se confirmarán cuando el Departamento de Bomberos permita el acceso seguro al interior del local y los peritos puedan revisar la estructura y los escombros.







