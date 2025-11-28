Agua de Hermosillo informó que el sábado habrá 12 horas de variación por trabajos de interconexión en la zona Centro de la ciudad, lo cual afectará a más de diez colonias.

Agua de Hermosillo informó la noche de este jueves 27 de noviembre que este fin de semana se registrará un periodo prolongado de intermitencia en el servicio de agua potable en el Centro de la ciudad y colonias cercanas.

El aviso fue emitido a través de sus redes sociales, donde el organismo explicó que la afectación se debe al cierre de válvulas de control programado para este sábado 29 de noviembre, en apoyo a las maniobras de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

Los trabajos consisten en interconexiones en una línea de conducción de 24 pulgadas, lo que requiere realizar cuatro conexiones adicionales —de 4, 18 y 20 pulgadas— en los siguientes cruces:

No Reelección y Abasolo

No Reelección y Mina

Chihuahua y Abasolo

Chihuahua y Garmendia

La suspensión parcial del servicio está programada de 09:00 a 21:00 horas del sábado, un lapso de alrededor de 12 horas durante el cual se registrará baja presión o intermitencias en las siguientes colonias:

Centro

Ángel Flores

Cerro de la Campana

Las Pilas

La Matanza

Centenario

Prados del Centenario

San Antonio

Fuentes del Centenario

Las Palmas

La Mosca

Las Granjas

Fuentes del Mezquital

Agua de Hermosillo informó que, si no surgen contratiempos, el servicio se restablecerá de manera paulatina durante la noche del sábado y quedará completamente normalizado el domingo 30 de noviembre.

El organismo exhortó a los usuarios del sector a hacer un uso adecuado del agua almacenada en tinacos o contenedores para cubrir necesidades básicas mientras se realizan las labores.

Comunicado publicado por Agua de Hermosillo en sus redes sociales la noche del jueves 27 de noviembre.